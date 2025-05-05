Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боец Аверс: в работе штурмовика самое сложное — брать заминированные опорники

В работе штурмовика всегда приходится быть в движении, самое сложное в этой специальности — брать опорные пункты, особенно когда противник находится со всех сторон, а траншеи и окопы заминированы, рассказал RT боец с позывным Аверс.

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