Крымский теннисист выиграл бронзу турнира в Катаре

В Дохе завершился турнир Мирового теннисного тура 1ST QATAR ITF World Tennis Tour Junior 2024. Симферопольский теннисист, учащийся УОР Краснолесье и воспитанник клуба «Ситек-Динамо» СШ-2 Михаил Ходорченко завоевал бронзу в парном разряде вместе с товарищем по сборной России Егором Щербаковым из Москвы.