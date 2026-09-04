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МИД Норвегии отреагировал на арест судна снабжения на Шпицбергене

МИД Норвегии отреагировал на арест судна снабжения на Шпицбергене

Необходимую помощь гражданам РФ на архипелаге Шпицберген окажут норвежские власти после ареста судна «Профессор Молчанов», 4 сентября сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Норвегии.

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