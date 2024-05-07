Армия Израиля заявила о начале точечной операции в районе Рафаха

REUTERS/Amir Cohen Pulitzer Prize Winner for Breaking News Photography Израильские военные сообщили о начале точечной контртеррористической операции в восточном районе Рафаха в секторе Газа, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ в Telegram-канале.
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