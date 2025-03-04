Иудейская община о встрече Путина и Минниханова: Мы живем в согласии с другими религиями

Слова Раиса Татарстана о равной поддержке всех религий в республике на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле прокомментировал председатель Казанской иудейской религиозной общины Шалва Тетруашвили.
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