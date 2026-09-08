Светское мероприятие от СЗ «Сияние» в клубе академической гребли

Крылатское этим летом закрепило за собой статус места силы для любителей эстетичного ЗОЖ и активного спорта – все благодаря девелоперу СЗ «Сияние».
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