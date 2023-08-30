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«Адмирал» и «Газпромбанк» стали партнерами: «Сотрудничество поможет клубу укрепить финансовую устойчивость»

«Адмирал» и «Газпромбанк» стали партнерами: «Сотрудничество поможет клубу укрепить финансовую устойчивость»

«У нас новый надежный друг – один из лидеров банковской отрасли России – «Газпромбанк». Накануне банк стал официальным партнером хоккейного клуба «Адмирал», – говорится в телеграм-канале клуба из Владивостока.

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