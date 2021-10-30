Мировое обозрение

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США намерены обсудить на G20 вопрос баланса на мировых энергетических рынках

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты во время саммита Группы двадцати (G20) в Риме намерены обсудить с государствами - потребителями и поставщиками энергоресурсов вопрос баланса спроса и предложения на мировых энергетических рынках, однако не стоит ожидать каких-либо количественных результатов этих дискуссий.

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