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Памфилова предупредила о рисках дипфейков с избирательных участков

Памфилова предупредила о рисках дипфейков с избирательных участков

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова участвует в процедуре разделения ключей дистанционного электронного голосования в рамках открытия Информационного центра ЦИК России в Москве, 17 сентября 2026 года © Илья Питалев/РИА Новости Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что грядущие выборы в Госдуму пройдут в экстремальных условиях и будут отличаться от предыдущих.

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