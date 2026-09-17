Памфилова предупредила о рисках дипфейков с избирательных участков

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова участвует в процедуре разделения ключей дистанционного электронного голосования в рамках открытия Информационного центра ЦИК России в Москве, 17 сентября 2026 года © Илья Питалев/РИА Новости Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что грядущие выборы в Госдуму пройдут в экстремальных условиях и будут отличаться от предыдущих.