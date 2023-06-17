ИЗВЕСТИЯ iz

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  • лина любимцева
    Ему что, повылазило, что лоси на дороге?!!«Известия» узнали...
  • Ольга Заварухина
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  • Елена Бреслова
    бедные дети! что за мужики в косовской полиции?! прям "герои" толпой справились с двумя детьми! Да что б у вас руки п...Спецназ Курти изб...

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