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Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов

Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов

 Вокзалы Москвы сейчас строятся по новому стандарту Создание и развитие Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) – крупнейший проект в транспортной сфере столичного региона.

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