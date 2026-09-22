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ФедералПресс

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Свердловская ГАИ раскрыла подробности автокатастрофы со школьным автобусом

Свердловская ГАИ раскрыла подробности автокатастрофы со школьным автобусом

КАМЕНСКИЙ РАЙОН, 22 сентября, ФедералПресс. В Каменском районе Свердловской области пенсионерка и двое ее пассажиров погибли в автокатастрофе с автобусом.

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