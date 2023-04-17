В Приамурье военнослужащие ВВО переводят военную и специальную технику на летний режим эксплуатации

Техническое обслуживание пройдет вся техника, стоящая на вооружении объединения, начиная с легковых автомобилей и заканчивая специальными машинами, вооружением и боевой техникой.
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