Дело за взятку возбудили в отношении экс-начальника управления ГУ связи Минобороны

В отношении экс-начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размер (ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии