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Дело за взятку возбудили в отношении экс-начальника управления ГУ связи Минобороны

Дело за взятку возбудили в отношении экс-начальника управления ГУ связи Минобороны

В отношении экс-начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-майора Александра Оглоблина возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размер (ч.

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