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Врач назвал вид овощей, который провоцирует развитие рака

Врач назвал вид овощей, который провоцирует развитие рака

Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал, какие виды овощей могут спровоцировать появление рака. По его словам существует "статистически значимая связь" между употреблением маринованных овощей и плоскоклеточным раком пищевода, пишут "Известия".

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