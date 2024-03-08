Стали известны победители проекта «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Сразу пять хоров набрали максимальные 100 баллов к финальной битве музыкального проекта «Ну-ка, все вместе! Хором!»: хор МИФИ, ансамбль ARIELLE, ансамбль СУЛИКО, джаз-хор Свердловской детской филармонии и камерный хор Республики Татарстан.
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