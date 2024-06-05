Мягкие вафли на сметане в электровафельнице

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю испечь в электровафельнице мягкие, очень вкусные и нежные вафли из теста, замешанного на сметане.