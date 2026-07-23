"Проще найти новую". 21% барнаульцев не верят в успех переговоров о повышении зарплаты

5% трудоустроенных жителей предпочитают ждать инициативы сверху В Барнауле 21% трудоустроенных жителей признались, что, несмотря на уверенность в своей недооцененности, просить прибавки не будут, так как не верят в успех таких переговоров, сообщает SuperJob.