Почему передача ВСУ новейшей немецкой САУ не вызвала особого ажиотажа

На всём протяжении украинского конфликта, начиная с лета 2022 г., одним из главных тезисов вражеской пропаганды было якобы существующее технологическое превосходство ВСУ, вооружённых западными «союзниками», над отсталой «совковой» российской армией.
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