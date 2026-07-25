Алла Пугачева впервые за долгое время посетила публичное мероприятие

Алла Пугачева стала гостьей музыкального фестиваля в Латвии Российская эстрадная исполнительница посетила открытие международного музыкального смотра Laima Rendezvous Jurmala в концертном зале «Дзинтари».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии