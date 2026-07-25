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Алла Пугачева впервые за долгое время посетила публичное мероприятие

Алла Пугачева впервые за долгое время посетила публичное мероприятие

Алла Пугачева стала гостьей музыкального фестиваля в Латвии Российская эстрадная исполнительница посетила открытие международного музыкального смотра Laima Rendezvous Jurmala в концертном зале «Дзинтари».

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Комментарии
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Алекс Сэм
Уберите пожалуйста эту жертву пластической хирургии из ленты.
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1 м.