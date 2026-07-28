Дешево и смертоносно: Россия превратила старые бомбы в кошмар для ВСУ

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Россия опубликовала новые кадры, на которых запечатлен истребитель-бомбардировщик Су-34 с четырьмя модифицированными бомбами ФАБ-500Т, оснащенными модернизированным унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) и дополнительными комплектами для увеличения дальности полета.