Дешево и смертоносно: Россия превратила старые бомбы в кошмар для ВСУ

Россия опубликовала новые кадры, на которых запечатлен истребитель-бомбардировщик Су-34 с четырьмя модифицированными бомбами ФАБ-500Т, оснащенными модернизированным унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) и дополнительными комплектами для увеличения дальности полета.
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