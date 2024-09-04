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Неймар – Суаресу об уходе из сборной Уругвая: «Луисито навсегда. Ты вписал свое имя в историю футбола своей страны! Люблю тебя ❤️»

Неймар – Суаресу об уходе из сборной Уругвая: «Луисито навсегда. Ты вписал свое имя в историю футбола своей страны! Люблю тебя ❤️»

37-летний форвард «Интер Майами» ранее объявил о завершении карьеры в сборной после матча домашнего матча квалификации ЧМ-2026 с Парагваем.

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