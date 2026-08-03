Синоптик Ильин спрогнозировал жару до +32 градусов в московском регионе

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает по-настоящему летняя неделя. До четверга температура воздуха будет только повышаться, и к концу рабочей недели столбики термометров местами достигнут отметки +32 градуса.
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