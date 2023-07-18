В Челябинске пенсионерка чуть не утонула в болоте

Жительница Челябинска чуть не утонула в болоте, куда ее затянуло по горло. Об этом сообщает URA.RU. В Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ) уточнили, что пожилую женщину успешно вытащили из болотной топи.