Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Дмитрий Сорокин
    Путин опозорился как президент.Скорее всего у Пригожина был компромат на кого то из высших эшелонов власти вот его и ...Президент на глаз...
  • Алексей Тан
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Часто защищаю Волочкову, но её что-то всё больше "несёт"

Часто защищаю Волочкову, но её что-то всё больше "несёт"

Те читатели, которые меня давно читают, подтвердят - я часто защищаю Настю Волочкову, оправдываю её поступки одиночеством, неустроенностью, разочарованием в жизни и элементарной человеческой слабостью.

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Комментарии
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Алексей Тан
Пусть её... (Волочкову) сами женщины &quot;судят&quot;... это их МИР!... и нам &quot;мужланам&quot; там делать не чего!.
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21 час.
Сергей Федотов
Эт да, шпагатом своим Анастезия достала😀 Но как-то довелось послушать её интервью(кому уже не помню, да и не важно) и..... простил ей всё. Умная ж женщина. Умнющая. Очень рассудительная и очень адекватная.
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20 час.
л
лариса
а ножки то хреновенькие,юбку нужно подлинней
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18 час.

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