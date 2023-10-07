Часто защищаю Волочкову, но её что-то всё больше "несёт"

Пусть её... (Волочкову) сами женщины "судят"... это их МИР!... и нам "мужланам" там делать не чего!.

Сергей Федотов

Эт да, шпагатом своим Анастезия достала😀 Но как-то довелось послушать её интервью(кому уже не помню, да и не важно) и..... простил ей всё. Умная ж женщина. Умнющая. Очень рассудительная и очень адекватная.