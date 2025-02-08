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Царьград

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Shot: не менее пяти взрывов прогремели над Ростовом-на-Дону

Shot: не менее пяти взрывов прогремели над Ростовом-на-Дону

Ростов-на-Дону в ночь на 8 февраля подвергся воздушной атаки со стороны ВСУ, предварительно, были задействованы беспилотники.

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