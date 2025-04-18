Увеличение расходов на дороги и ЖКХ: в Новосибирск утвердили поправки в бюджет

Проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.