Держать мэров в узде: Госдума даст больше власти губернаторам

В Госдуме намерены принять закон о праве губернаторов увольнять мэров, сообщает ИА DEITA.RU.Политический эксперт Илья Гращенков сообщает, что законопроект по праву увольнения градоначальников губернаторами вскоре будет принят в Госдуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии