Держать мэров в узде: Госдума даст больше власти губернаторам

В Госдуме намерены принять закон о праве губернаторов увольнять мэров, сообщает ИА DEITA.RU.Политический эксперт Илья Гращенков сообщает, что законопроект по праву увольнения градоначальников губернаторами вскоре будет принят в Госдуме.