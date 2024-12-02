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Прохоркин дал интервью дочери Нике в перерыве матча «Авангарда» и «Северстали» и пообещал купить ей LEGO в случае своего гола. Омичи не забивали после этого

Прохоркин дал интервью дочери Нике в перерыве матча «Авангарда» и «Северстали» и пообещал купить ей LEGO в случае своего гола. Омичи не забивали после этого

Омский клуб уступил череповецкому (2:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.  Форвард «Авангарда» дал интервью после 1-го периода, выигранного командой со счетом 2:1.

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