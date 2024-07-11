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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Емельяненко вызвал Джигана на бой: «Выходи, я тебе подзатыльников надаю»

«Я с удовольствием с Джиганом подерусь. С удовольствием. Хоть завтра. Джиган, если ты мужчина, если у тебя есть дух, выходи против меня на бой, а то ты замутил эту историю, мол, с Емельяненко драться.

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