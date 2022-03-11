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«Убегающие враги»: Вассерман не пожалел покидающие Россию иностранные компании

На российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний, производители России просто плавно перейдут на самостоятельную деятельность, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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