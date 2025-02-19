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Царьград

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Силовики выдворили 11 нелегальных мигрантов из Мариуполя и Иловайска

Силовики выдворили 11 нелегальных мигрантов из Мариуполя и Иловайска

Силовые структуры ДНР выявили 11 нелегальных мигрантов в Мариуполе и Иловайске. Операция была проведена силами ФСБ, МВД и Росгвардии.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
А надо всех
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20 час.
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