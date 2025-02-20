В России гречка дешевеет второй год подряд

В Росси гречка дешевеет второй год подряд. Способствовала этому высокая урожайность культуры в 2022-2023 годов и большие запасы гречихи, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
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