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В Химках возбуждено уголовное дело после нападения на журналистку «Известий»

В Химках возбуждено уголовное дело после нападения на журналистку «Известий»

Следователем химкинского отдела главка СК по Московской области 28 января возбуждено уголовное дело после нападения на журналистку «Известий» Наталию Графчикову на семинаре VIP-коуча и блогера Инны Тлиашиновой.

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