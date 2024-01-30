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В США рассказали о способности России глушить ATACMS

В США рассказали о способности России глушить ATACMS

Foreign Affairs: ВС России способны глушить системы наведения HIMARS и ATACMS Вооруженные силы (ВС) России способны глушить системы наведения баллистических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS) и снарядов реактивных систем залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), которые используют Вооруженные силы Украины.

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