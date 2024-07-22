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Депутат Хамзаев предложил добавить в свидетельство о рождении фото ребенка

Депутат Хамзаев предложил добавить в свидетельство о рождении фото ребенка

Депутат Государственной Думы Бийсултан Хамзаев обратился к Голиковой Татьяне Алексеевне с предложением добавить в свидетельство о рождении фотографию с изменениями по годам, а так же изменить дизайн и сделать электронную версию на портале «Госуслуги».

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
В свидетельство о рождении надо внести биопараметры ребенка. Фото ни чего не даст. Ребенок растет быстрее и в 5 лет иметь фото в свидетельстве грудничка просто шарж... А замену свидетельства о рождении ежегодно это просто пополнение бюджета, а точнее очередной налог по изъятию средств у населения. С такими предложениями обяжем родственников скоро и ежегодные фото усопших делать...
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13 час.
ЛС
Лидия Санникова
Хамзаеву мигрантами &quot;любимыми&quot; заняться надо, а не создавать видимость работы...
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11 час.

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