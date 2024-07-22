Депутат Хамзаев предложил добавить в свидетельство о рождении фото ребенка

АНГЕЛ АНГЕЛ

В свидетельство о рождении надо внести биопараметры ребенка. Фото ни чего не даст. Ребенок растет быстрее и в 5 лет иметь фото в свидетельстве грудничка просто шарж... А замену свидетельства о рождении ежегодно это просто пополнение бюджета, а точнее очередной налог по изъятию средств у населения. С такими предложениями обяжем родственников скоро и ежегодные фото усопших делать...