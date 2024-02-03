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Семейная трагедия в Гатчинском районе: мать троих детей жила три года с мумифицированным телом мужа

Семейная трагедия в Гатчинском районе: мать троих детей жила три года с мумифицированным телом мужа

Семейная трагедия в Гатчинском районе: мать троих детей жила три года с мумифицированным телом мужа Ольга ВайленкоДеревня Старосиверская в Гатчинском районе стала свидетелем мрачного происшествия, когда правоохранители обнаружили, что женщина проживала три года с мумифицированным телом своего мужа.

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