Семейная трагедия в Гатчинском районе: мать троих детей жила три года с мумифицированным телом мужа Ольга ВайленкоДеревня Старосиверская в Гатчинском районе стала свидетелем мрачного происшествия, когда правоохранители обнаружили, что женщина проживала три года с мумифицированным телом своего мужа.