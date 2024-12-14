Поздравляем победителей конкурса РИХ по биологии.

Поздравляем учащихся и педагогов с результативным участием в областном конкурсе работ исследовательского характера по учебному предмету ´Биология´:Аврамчик Карину и Керножицкую Викторию Олеговну с дипломом 1 степени .
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