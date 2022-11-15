В Москве состоялся межрегиональный детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни»

4 ноября в Москве завершился межрегиональный детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни». Стадион РЖД Арена собрал более 200 детей для встречи со звездами спорта и кино, участия в футбольных турнирах, творческих мастер-классах и викторинах.