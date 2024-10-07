Наличие полиса ОСАГО у водителей будут проверять с помощью камер на дорогах

С 1 марта 2025 года в России в качестве эксперимента будет запущена проверка наличия обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств через дорожные камеры фиксации правонарушений.
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