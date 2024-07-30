10 археологических открытий, которые подтверждают библейские истории

Сара приводит Агарь к Аврааму. / Фото: vechnost7.blogspot.ru Археологи, конечно, не могут доказать, что Библия является полностью правдивой, но они зачастую делают открытия, которые помогают лучше понять или интерпретировать некоторые библейские события.
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