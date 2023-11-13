В Карелии выросла заболеваемость пневмонией

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. В Роспотребнадзоре Карелии рассказали, сколько случаев заболевания было выявлено у нас в республике, какие основные симптомы и кто находится в группе риска.
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