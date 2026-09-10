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Наше Ховрино

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Собянин: совершено 265 миллионов поездок на МЦД-4 за три года

Более 265 миллионов поездок за три года приходится на МЦД-4 — самый протяженный диаметр, который связал ТиНАО с Балашихой и стал частью транспортной системы столицы.

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