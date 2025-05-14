Американцы о встрече в Стамбуле: Украина сумеет испортить и эту возможность

ВАШИНГТОН — Старший советник Белого дома и помощник президента Стив Уиткофф в эксклюзивном интервью Breitbart News выразил надежду, что в ближайшее время состоится встреча на высшем уровне, на которой Владимир Путин и Владимир Зеленский лично обсудят вопросы прекращения боевых действий на Украине.
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