В рамках борьбы с чрезмерной закредитованностью россиян будет введено правило, по которому микрофинансовые организации (МФО) больше не смогут выдавать одному клиенту сразу несколько займов, сообщает "Российская газета" со ссылкой на материалы Центробанка.