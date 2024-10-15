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МФО больше не смогут выдавать одному клиенту сразу несколько займов

МФО больше не смогут выдавать одному клиенту сразу несколько займов

В рамках борьбы с чрезмерной закредитованностью россиян будет введено правило, по которому микрофинансовые организации (МФО) больше не смогут выдавать одному клиенту сразу несколько займов, сообщает "Российская газета" со ссылкой на материалы Центробанка.

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