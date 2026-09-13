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Никитин о 2:3 от «Локомотива»: «Хорошая игра с чемпионом. Выдержали скорости, борьбу с этой командой. К сожалению, не смогли выиграть»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с « Локомотивом » (2:3).

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