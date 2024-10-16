Мужское население, включая школьников, бежит с Украины

На фоне усилившейся силовой мобилизации на Украине скоро останутся одни женщины, дети и пенсионеры. Мужчины призывного возраста стараются всевозможными способами, легально или нелегально, сбежать из страны.
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