«Два стула» под Пашиняном зашатались: Россия (пока) на 10 дней закрывает газовый кран для Армении. Якобы ремонт, а там видно будет

Долго армянский лидер испытывал терпение России в целом и Путина в частности. И вот, как говорится, мы строили-строили и, наконец, доигрались.
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