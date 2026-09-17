Казахстан предложил маршрут «Силы Байкала» через свою территорию

Казахстан заинтересован в прохождении газопровода «Сила Байкала» через свою территорию. Проект, ранее известный как «Сила Сибири — 2», рассматривается в двух вариантах: через Монголию или Казахстан.
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Не надо повторять ошибок как с Украиной. Казахстан уже на пути Украины.