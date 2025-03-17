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СССР-Россия

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Четыре полицейских генерала уволены: Алиев "навёл порядок" в Москве?

Четыре полицейских генерала уволены: Алиев "навёл порядок" в Москве?

Азербайджанская диаспора в Москве продолжает "показывать зубы". Как стало известно Царьграду, ответом на попытки властей России навести порядок на рынках "Садовод" и "Фуд Сити" стала отправка в отставку сразу четырёх генералов МВД.

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Комментарии
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Империалист циничный
Генералов правильно выгнали. Только сначала надо выгонять всех АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ, которые кормили генералов.
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21 час.
ЛС
Лидия Санникова
Азеров гнать на родину. Хватит Путину пятки им лизать.
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21 час.
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