Четыре полицейских генерала уволены: Алиев "навёл порядок" в Москве?

Азербайджанская диаспора в Москве продолжает "показывать зубы". Как стало известно Царьграду, ответом на попытки властей России навести порядок на рынках "Садовод" и "Фуд Сити" стала отправка в отставку сразу четырёх генералов МВД.
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